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الإثنين، 16 أبريل 2018 06:02 م
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تنفيذ 12 قرار إزالة مبانى مقامة على أراضى الدولة بمطروح

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:44 م
تنفيذ 12 قرار إزالة مبانى مقامة على أراضى الدولة بمطروح حملة إزالة تعديات علي الأراضي - أرشيفية


مطروح – حسن مشالى
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تمكنت حملة لمجلس مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع مديرية الأمن، من  تنفيذ 12 قرار إزالة لمباني وتعديات على أراضي ملك الدولة بدون ترخيص.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من تنفيذ تم تنفيذ 12 قرار إزالة، صادر من مجلس مدينة مرسى مطروح، تم خلالها إزالة 42 سور علي مسطح و 12 منزل بسقف خرساني وغير مأهول، وإزالة 8 خزانات مياه، مقامة بدون ترخيص على أراضي الدولة، وتحررت المحاضر اللازمة.

 

 


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