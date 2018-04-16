تموين الوادى الجديد يجهز 9 مراكز لاستلام القمح من المزارعين







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد فى بيان له أن المحافظة بدأت فى استلام محصول القمح من المزارعين، وفقا لما أعلنته وزارة التموين لأسعار أردب القمح هذا العام.

وقال السيد المحافظة تضم 9 مراكز تجميع منتشرة بكافة المناطق لاستلام القمح من المزارعين وتضم صومعة شرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن وهنجر الخارجة بطاقة تخزينية 2000 طن.

وأضاف السيد أن المراكز تضم أيضا شونة مطاحن مصر الوسطى بطاقة تخزينية 2000 طن بالإضافة إلى 6 مراكز تجميع تشمل مركز تجميع فى شون مدينة الفرافرة والكفاح وغرب الموهوب ومدينة موط ومركز بلاط ومركز باريس.