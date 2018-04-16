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تعرف على.. تغريدات الرؤساء والمسئولين عن "قمة القدس"

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:42 ص
تعرف على.. تغريدات الرؤساء والمسئولين عن "قمة القدس" زعماء القمة العربية


كتب عبد الوهاب الجندى
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اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقادة ورؤساء ووفود الدول العربية أعمال القمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين المنعقدة بمركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى فى منطقة الظهران.

وأكد البيان الختامى على الاستمرار فى تقديم الدعم والتأييد العربى اللازم لنصرة القضية الفلسطينية "قضية أمتنا المركزية" وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

القمة العربية
القمة العربية

 

وكذلك دعم وتطوير الاستراتيجيات والآليات العربية فى مجال مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومى العربى بكافة الوسائل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.

بالإضافة إلى دعوة دول الجوار الاقليمى العربى مجدداً إلى الالتزام بمبادئ حُسن الجوار وإلى احترام سيادة الدول العربية واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

لكن هناك جانب أخر  من القمة ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث غرد المسئولين عن القمة بطرقهم الخاصة، وفيما يلى أبرز التغريدات للرؤساء والمسئولين عن القمة العربية.

البداية كانت للعاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذى أطلقة على القمة  الـ 29 مصطلح: "قمة القدس" وغرد على صفحته بموقع تويتر قائلًا: " تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك."

تغريدة الملك سلمان
تغريدة الملك سلمان

 

وكتب الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى، على صفحته: "أتشرف بحضور  القمة العربية الـ ٢٩ اليوم في أرض الحرمين وباستضافة ملك العزم سلمان بن عبدالعزيز .. نتفاءل باللقاءات على أرض المملكة .. ونتمنى أن تكون القمة علامة إيجابية فارقة في ظروف استثنائية عربية مليئة بالتحديات".

تغريدة حاكم دبي
تغريدة حاكم دبي

 

فيما كتب أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات: "تأتي قمة الظهران في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، الحاجة ضرورية في هذه الظروف الإستثنائية لجمع كلمة العرب و تفعيل عملهم المشترك، و الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك".

تغريدة أنور قرقاش
تغريدة أنور قرقاش

 

وكالعادة نشر رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، صورة سيلفى على صفحته الرسمية تجمعه بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان".

تغريدة سعد الحريري
تغريدة سعد الحريري

 

أما وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، فنشر صورة لمسجد قبة الصخرة والملك سلمان، قائلًا: إنها قمة القدس والقدس عربية، شكرًا خادم الحرمين".

تغريدة وزير خارجية البحرين
تغريدة وزير خارجية البحرين

 

وكتب وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير: "تسمية سيدى خادم الحرمين الشريفين  القمة_العربية 29  بـ قمة القدس يؤكد مجددًا على حرصه الكبير على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطينى الشقيق".

تغريدة وزير الخارجية السعودي
تغريدة وزير الخارجية السعودي

كما أكد البيان الختامي للقمة على بذل كافة الجهود من اجل المحافظة على الدولة الوطنية العربية وصون سيادتها ووحدتها وسلامتها الاقليمية والتصدى لمحاولات تقويض سلطتها من قبل الأطراف الإقليمية والوكلاء والأحزاب والمليشيات التابعة لهم داخل الدول العربية وتجديد الدعوة للأطراف الإقليمية إلى الامتناع عن تزويد تلك المليشيات بالسلاح والعتاد والأموال لتهديد أمن الدول العربية واستقرارها.

 

 

 


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القمة العربية

قمة القدس

المشاركون فى قمة القدس

القدس

الملك سلمان




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