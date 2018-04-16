تعرف على أهم الإنجازات الخدمية فى محافظة شمال سيناء خلال 4 سنوات







شمال سيناء ـ محمد حسين

ينشر "اليوم السابع" أهم الإنجازات الخدمية فى محافظة شمال سيناء خلال الـ 4 سنوات الأخيرة، وفقا لما أعلنته المحافظة طبقا لبيانات مديريات الخدمات .

- فى مركز ومدينة بئر العبد تم تنفيذ مشروعات فى مجال الطرق والكهرباء وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والمرور بتكلفة إجمالية بلغت نحو 100 مليون جنيه ، ومن المقترح انشاء مشروعات أخرى خلال الفترة القادمة فى مختلف القطاعات بإجمالى نحو 60 مليون جنيه بخلاف الاعتمادات المركزية والمشروعات المنفذة من جانب بعض الوزارات .

- فى مدينة الشيخ زويد تم خلال الفترة الماضية تنفيذ مشروعات بلغت قيمتها نحو مليونى جنيه، ومن المقترح انشاء مشروعات أخرى خلال الفترة القادمة بتكلفة نحو مائتى مليون جنيه.

-فى مجال خدمات الأوقاف تم إنشاء وإحلال وتجديد مساجد بقيمة 22 مليون و 795 ألف جنيها خلال الفترة الماضية، ومقترح اقامة مقر للمديرية ومركز للتدريب الدائم ومعهد لاعداد الدعاة وعدد 16 مسجدا واحلال وتجديد وصيانة عدد آخر بتكاليف اجمالية تبلغ 34 مليون و200 ألف جنيها.

- نفذت مديرية التضامن الاجتماعى مشروعات بتكلفة 791 مليون جنيها، ومن المقترح خلال السنوات الأربع القادمة تنفيذ مشروعات أخرى قيمتها 790 مليون جنيها.

- فى مجال الزراعة تم تنفيذ مشروعات قيمتها 612 ألف و 800 جنيها خلال السنوات الأربع الأخيرة ، وتم إعداد مقترح بإنشاء مشروعات تتكلف 13 مليون و 650 ألف جنيها خلال السنوات الأربع الجديدة.

-قامت مديرية الشباب والرياضة بانشاء وصيانة نحو 60 ملعبا منجلا بخلاف الدعم المركزى للأندية ومراكز الشباب والمشروعات المركزية ، وأنه من المقترح استكمال اقامة ملاعب جديدة ودعم وتطوير الأندية ومراكز الشباب بتكاليف تصل الى أكثر من 50 مليون جنيها.

-نفذ جهاز تعمير سيناء مشروعات فى قطاعات الطرق والكهرباء والاسكان الاجتماعى والمنازل البدوية والتجمعات التنموية المتكاملة وتأهيل عمارات التعاونيات وغيرها من المشروعات التى تجاوزت تكلفتها المليار جنيها ، ومن المقترح اقامة مشروعات أخرى خلال السنوات القادمة قد تصل الى مليار جنيها آخر.

ونفذت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى مشروعات محطات المياه وشبكات المياه والصرف الصحى ، ومن المقترح اقامة مشروعات أخرى بتكاليف اجمالية تتجاوز المليار جنيها.