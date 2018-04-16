تحرير 2548 مخالفة مرورية وضبط 1170 متهمًا هاربًا من أحكام بالبحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 1170 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم تحرير 2548 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات.