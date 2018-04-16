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الإثنين، 16 أبريل 2018 11:51 م
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بريطانيا لروسيا بشأن حملة التسلل الإلكترونى المزعومة: لن تنجحوا

الإثنين، 16 أبريل 2018 10:00 م
بريطانيا لروسيا بشأن حملة التسلل الإلكترونى المزعومة: لن تنجحوا تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا


لندن (رويترز)
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نددت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بما وصفته هى والولايات المتحدة بحملة مدعومة من الحكومة الروسية للتجسس الإلكترونى باعتبارها مثالا آخر على عدم احترام موسكو للقواعد الدولية.

وزعمت واشنطن ولندن أن متسللين تساندهم الحكومة الروسية أصابوا أجهزة توجيه البيانات عبر الإنترنت (راوتر) فى أنحاء متفرقة من العالم فى حملة تجسس إلكترونى استهدفت وكالات حكومية وشركات وهيئات تشغيل بنية تحتية مهمة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "هذا مثال آخر على عدم احترام روسيا للمعايير الدولية والنظام العالمي... وهذه المرة من خلال حملة تجسس وعدوان إلكترونى تحاول تعطيل الحكومات وتخريب الأعمال"، وأضاف "تحديد المسؤول عن هذا النشاط الخبيث يبعث برسالة واضحة إلى روسيا.... نحن نعرف ما تفعلين ولن تنجحى".

 


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