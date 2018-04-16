بريطانيا تزعم منع مفتشو حظر الأسلحة الكيماوية من دخول دوما السورية







رويترز

قال وفد بريطانيا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، نقلا عن المدير العام للمنظمة، إن مفتشيها لم يسمح لهم بعد بدخول مواقع فى دوما السورية، حيث وصل المفتشون، يوم السبت، للتحقق مما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت فى دوما فى السابع من أبريل، وإن كانت استخدمت فما النوع الذى استخدم فى الهجوم.

وقال الوفد البريطانى لدى المنظمة، فى بيان، نشره على "تويتر"، إن روسيا وسوريا لم تسمحا للمفتشين بدخول دوما، وقال البيان "إمكانية الدخول دون قيود ضرورية، وعلى روسيا وسوريا التعاون"، وقال نائب وزير الخارجية الروسى، إن التأخير يرجع إلى الضربات الجوية التى قادتها الولايات المتحدة.

ومن جهته، نفى نائب وزير الخارجية الروسى تلك المزاعم قائلا أن وصول مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما تأخر نتيجة للضربة الجوية الأمريكية الأخيرة، وكان قال مبعوث بريطانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، إن المنظمة سجلت 390 إدعاء باستخدام غير قانونى لذخيرة سامة محظورة فى سوريا منذ 2014 ودعا الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل جماعى، وجاءت التصريحات خلال اجتماع مغلق للمنظمة التى تعقد جلسة خاصة بالهجوم الذى وقع فى السابع من أبريل على مدينة دوما السورية.