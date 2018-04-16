اليوم.. انطلاق ملتقى التوظيف السنوى الثامن بزراعة سوهاج







سوهاج محمود مقبول

تنظم اليوم الاثنين كلية الزراعة بجامعة سوهاج ملتقى التوظيف السنوى الثامن بمدرج ب بقسم وقاية النبات بمقر الكلية بالجامعة الجديدة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد سلام عميد الكلية فى بيان أن هذا الملتقى يقام سنويا بالكلية، لخدمة خريج كلية الزراعة، وتسهيل إيجاد فرص عمل له، وتدريب الخريجين ورفع كفائتهم المهنية والفنية، بالإضافة الى تعرفيهم على الشركات التى تعمل فى مجال الإنتاج الزراعى وفرص العمل المتاحة لديهم وكيفية التقدم إليها.

وسيكون الملتقى هذا العام برعاية البنك الأهلي، الصندوق الإجتماعى للتنمية مكتب سوهاج، شركة الإيمان للأعلاف، وشركة شورى لمستلزمات الإنتاج الزراعي.