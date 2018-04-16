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اليمن يشدد على ضرورة تفعيل العمل الاستخباراتى لمنع تكرار حدوث الأعمال الإرهابية

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:44 م
اليمن يشدد على ضرورة تفعيل العمل الاستخباراتى لمنع تكرار حدوث الأعمال الإرهابية الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى


عدن (أ ش أ)
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شدد رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتى الدفاع والداخلية وتفعيل العمل الاستخباراتى لمنع تكرار حدوث الأعمال الإرهابية والإجرامية وبما يحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة فى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الموسع باللجنة العسكرية والأمنية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسرى والقائم بأعمال محافظة عدن أحمد سالمين وعدد من المسئولين اليمنيين للوقوف على أهم القضايا الأمنية والعسكرية وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع قيادة التحالف العربى والتنسيق معًا بما يحقق الأمن والاستقرار فى عدن والمحافظات اليمنية القريبة منها.

وأكد رئيس الوزراء اليمنى - خلال الاجتماع - ضرورة تفعيل غرفه عمليات مشتركة لتبادل المعلومة والعمل الاستخباراتى وتوحيد الجهود للتصدى إلى الخلايا الإرهابية ومطاردة عناصرها أينما وجدت وتجفيف منابعها.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا الأمنية والعسكرية فى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والعمل على إيجاد خطة أمنية شاملة؛ لتامين المحافظات اليمنية ومديرياتها وإيجاد مناطق خضراء واتخاذ كل التدابير الأمنية التى تحفظ للمواطن الأمن والاستقرار وتكفل على تشجيع عودة المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والشركات الاستثمارية، ورجال الأعمال اليمنيين وغير اليمنيين، وتسهيل إجراءات التعامل فى المنافذ البرية والبحرية إلى العاصمة المؤقتة عدن والتصدى لأى أعمال خارج النظام والقانون.

 

 


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