video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

النائب رزق راغب يطالب الحكومة بسرعة ضم قرى شمال التحرير إلى الإسكندرية

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:59 م
النائب رزق راغب يطالب الحكومة بسرعة ضم قرى شمال التحرير إلى الإسكندرية النائب رزق راغب ضيف الله


الإسكندرية – هناء أبو العز
إضافة تعليق

طالب عضو مجلس النواب، عن دائرة العامرية وبرج العرب، رزق راغب ضيف الله،  وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى، بحث تنفيذ توصية مجلس النواب بضم قرى شمال التحرير لمحافظة الإسكندرية، والتى وافق عليها المجلس فى جلسته العامة بتاريخ 21 مايو 2017.

وأرسل خطاب للحكومة بتاريخ 12 يونيو 2017، وذلك بناء على الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، لكلا من مجلس النواب ووزارتى التنمية المحلية والتخطيط ومحافظة الإسكندرية وحى عامرية أول.

وأكد رزق راغب ضيف الله فى طلبه الذى قدمه، أن جميع المعلومات التى تم جمعها من الجهات المعنية والتنفيذية، ومن أهالى القرية، اثبتت أنها أقرب لحى العامرية، حوالى 7 كيلو عن أبو  المطامير، التى تبعد عنها 35 كيلو، بجانب تضرر الأهالى من انقسام الخدمات، بين المحافظتين الإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى الشكاوى المستمرة من الأهالى بعدم قدرتهم على إنهاء مصالحهم لأنها مقسمة بين المدينيتين.

الخطاب
الخطاب

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحياء الإسكندرية تستقبل 945 طلب تقنين للأراضى فى أسبوع

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

برلمانى

وزير التنميه المحليه

قرى التحرير




لا تفوتك
آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة