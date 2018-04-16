النائب رزق راغب يطالب الحكومة بسرعة ضم قرى شمال التحرير إلى الإسكندرية







الإسكندرية – هناء أبو العز

طالب عضو مجلس النواب، عن دائرة العامرية وبرج العرب، رزق راغب ضيف الله، وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى، بحث تنفيذ توصية مجلس النواب بضم قرى شمال التحرير لمحافظة الإسكندرية، والتى وافق عليها المجلس فى جلسته العامة بتاريخ 21 مايو 2017.

وأرسل خطاب للحكومة بتاريخ 12 يونيو 2017، وذلك بناء على الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، لكلا من مجلس النواب ووزارتى التنمية المحلية والتخطيط ومحافظة الإسكندرية وحى عامرية أول.

وأكد رزق راغب ضيف الله فى طلبه الذى قدمه، أن جميع المعلومات التى تم جمعها من الجهات المعنية والتنفيذية، ومن أهالى القرية، اثبتت أنها أقرب لحى العامرية، حوالى 7 كيلو عن أبو المطامير، التى تبعد عنها 35 كيلو، بجانب تضرر الأهالى من انقسام الخدمات، بين المحافظتين الإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى الشكاوى المستمرة من الأهالى بعدم قدرتهم على إنهاء مصالحهم لأنها مقسمة بين المدينيتين.