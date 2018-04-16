المفتى وأمين اتحادات الجامعات يكرمان المتميزين بجامعة كفر الشيخ.. الخميس

كفر الشيخ – محمد سليمان

تستعد جامعة كفر الشيخ للاحتفال بعيدها القومى الـ12، يوم الخميس المقبل، بقاعة الاحتفالات بكلية الصيدلة بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة، والعديد من أساتذة الجامعات، وسيتخلل الاحتفال افتتاح عدد من المنشآت بالجامعة منها مسجد الجامعة.

وأكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الاحتفال يتضمن تكريم عدد من الشخصيات العامة، وتكريم 39 من العاملين المحالين على المعاش، و11 من العاملين المتوفين، و11 من أعضاء هيئة التدريس المحالين على المعاش، وتكريم عضو هيئة تدريس متوفى.

وأضاف القمرى، لـ"اليوم السابع" سيتم تكريم عضو هيئة تدريس حاصل على جائزة الجامعة التشجيعية، و3 أعضاء هيئة تدريس حصلوا على جائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير، و120 من أعضاء هيئة تدريس الحاصلين على جوائز النشر، و16 من العاملين الحاصلين على جائزة الجامعة للتميز الإدارى.