"المشروعات الصغيرة وأثرها على التنمية الاقتصادية" ندوة بالتربية الرياضية بطنطا‎







الغربية أحمد زيادة

نظمت كلية التربية الرياضية ، اليوم الاثنين ، ندوة تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثرها على التنمية الاقتصادية" ، حاضر فيها ريهام كرات الخبير بالصندوق الاجتماعي .

بحضور الدكتورة عزة الوسيمى عميد الكلية ، والدكتور هاني سعيد ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد كبير من طلبة وطالبات الكلية. يذكر أن هذه الندوة تأتي فى إطار التعاون المشترك بين جامعة طنطا والهيئة العامة للاستعلامات ممثلة في مركز إعلام وسط الدلتا .

وأشارت ريهام كرات في كلمتها إلى دور الصندوق الاجتماعي وكيفية إقامة مشروع بدءا من الفكرة ودراسة الجدوي والعائد من المشروع ، كذلك التعريف بالدورات التدريبية التي يقيمها الصندوق وكيفية الاشتراك في المعارض التي يقيمها الصندوق لعرض المشاريع والمنتجات، بالإضافة الى شروط الاقراض .

وفِي نهاية كلمتها ، استشهدت " كرات " بالمهندس المصرى مصطفى حمدان والذي استفاد من بوردات أجهزة الكمبيوتر القديمة ليصبح الآن من اكثر 30 شخصية مؤثرة في العالم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة الوسيمي على أهمية الندوة قى إثارة الدوافع لدي الشباب للتوجه إلي المشروعات الصغيرة الخاصة بهم والحث علي أهميتها في خلق فرص عمل لهم داخل كلية التربية الرياضية .