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الإثنين، 16 أبريل 2018 03:05 م
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المرصد السورى: القوات السورية تقصف بالصواريخ مخيم اليرموك جنوب دمشق

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:05 م
المرصد السورى: القوات السورية تقصف بالصواريخ مخيم اليرموك جنوب دمشق الجيش السورى ـ صورة أرشيفية


لندن (أ ش أ)
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ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان، ومقره لندن، بأن القوات السوية قصفت مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق ما أسفر عن مقتل شخص .

وأضاف المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الاثنين، أن القوات الحكومية تحشد لشن عملية عسكرية ضد تنظيم داعش فى كل من مخيم اليرموك والقدم والحجر الأسود والتضامن جنوب دمشق بغية استعادة السيطرة على كامل العاصمة.

تأتى استعدادات الجيش السورى تزامنا مع تعرض بعض أحياء دمشق الجنوبية لقذائف هاون أطلقت من مخيم اليرموك وتسببت بمقتل طفلة وإصابة 9 أشخاص وأضرار مادية فى المنازل والممتلكات.

ويسيطر داعش على كامل منطقة الحجر الأسود الملاصقة من الجهة الشمالية لمخيم اليرموك الذى يسيطر التنظيم على أجزاء واسعة منه جنوبا، فى حين تسيطر جبهة النصرة على جيب صغير فى قاطع المخيم الغربى.


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مخيم اليرموك

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دمشق

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