القوات اليمنية تتقدم على الحوثيين وتسيطر على سوق الملاحيط بمحافظة صعدة







(أ ش أ)

حققت القوات اليمنية الشرعية تقدماً جديداً فى معارك مع مسلحى ميليشيات الحوثى فى محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر مصدر فى المركز الإعلامى للجيش اليمنى لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الجيش سيطر على سوق الملاحيط فى مركز مديرية الظاهر بمحافظة صعدة عقب معارك عنيفة مع الحوثيين خلفت العديد من القتلى والجرحى.

وأضاف أن الأهمية الاستراتيجية لسوق الملاحيط تكمن فى كونه على مفترق طرق ويربط محافظة صعدة بمحافظة حجة عبر مديرية حرض ، والسيطرة على السوق تقطع إمدادات الحوثيين بين صعدة ومديرية حرض التى تتمركز قوات الجيش على بعد نحو كيلومترين منها عقب استعادة مدينة ميدي.