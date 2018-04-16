القبض على فلاح لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفلة فى الشرقية







الشرقية- فتحية الديب

حرر تاجر خضار بإحدى قرى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، محضرا بقسم الشرطة يتهم فيه فلاح عمره 60 سنه بالتعدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 11 سنه، وتم إخطار نيابة أولاد صقر للتحقيق برئاسة أحمد نعيم مدير النيابة العامة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية،من محمد الألفي محامى موكل عن "ع ال ع" تاجر خضار، يتهم فيه "فتحي ع ت" 60 سنه فلاح، باستدراج ابنة تاجر الخضار "ن" 11 سنه بالصف الخامس الابتدائى، أثناء شرائها العيش لمنزلها وعودتها قابلها فى الطريق، واصطحابها إلى إحدى الأماكن البعيدة وتعدى عليها جنسيا، وهددها بالقتل فى حالة الإفصاح عن شئ.

وبالعرض على نيابة أولاد صقر، قرر أحمد محرم وكيل النائب العام، عرض الطفلة على الطب الشرعى وطلب تحريات المباحث وحضور المتهم.

تمكن ضباط مباحث أولاد صقر، برئاسة النقيب محمد حيدة، وبإشراف المقدم شريف حمادة رئيس فرع البحث الجنائى، لفرع الشمال من ضبط المتهم.