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الإثنين، 16 أبريل 2018 04:59 م
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العثور على مستشفى سابق لداعش وتدمير معسكر لتنظيم غربى الأنبار

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:01 م
العثور على مستشفى سابق لداعش وتدمير معسكر لتنظيم غربى الأنبار القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم الاثنين، على مستشفى سابق لتنظيم داعش، ومجموعة أنفاق، ودمرت معسكرا قديما يعود للتنظيم واعتقلت 4 من المشتبه بهم خلال عمليات تفتيش غربى محافظة الأنبار.

وذكر مركز الإعلام الأمنى فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، "أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات الجزيرة تمكنت خلال عمليات تفتيش شمال راوة والقائم باتجاه نينوى وصلاح الدين من العثور على مستشفى سابق لتنظيم (داعش) الإرهابى فى مناطق(طماشة، وكر، غرفة، كرفان والدباشى)، وكذا مجموعة أنفاق فى منطقة أم الوحوش".

وأضاف: "أن القوات ذاتها تمكنت من تدمير معسكر قديم للتنظيم واعتقلت 4 من المشتبه بهم، وضبطت دراجتين ناريتين وبندقية خلال عملية تفتيش منطقة عشوة".

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى قد أعلن - فى وقت سابق - عن تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم داعش، منوها بأن وحدة العراق وشعبه أهم وأعظم إنجاز.


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