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العاهل الأردنى يشكر الملك سلمان على حسن الضيافة

الإثنين، 16 أبريل 2018 08:39 م
العاهل الأردنى يشكر الملك سلمان على حسن الضيافة العاهل الأردنى عبد الله بن الحسين


كتب هيثم سلامة
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توجه العاهل الأردنى عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان على الاستضافة خلال أعمال القمة العربية الـ29.

وكتب عبد الله بن الحسين، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أشكر أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على استضافة أعمال القمة العربية وعلى ما أبدته المملكة العربية السعودية من كرم ضيافة وحسن استقبال، متمنيًا كل التوفيق للقمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين".

تدوينة العاهل الأردنى عبد الله بن الحسين

تدوينة العاهل الأردنى عبد الله بن الحسين

يذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران شهد أمس الأحد، انطلاق أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بمشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، وذلك لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك والتصدى للتحديات والتهديدات التى تتعرض لها المنطقة العربية.


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