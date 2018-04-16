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الصين: ضربات سوريا تنتهك القانون الدولى

الإثنين، 16 أبريل 2018 01:54 م
الصين: ضربات سوريا تنتهك القانون الدولى وزير الخارجية الصينى


رويترز
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الهجمات الصاروخية التى وقعت فى سوريا مطلع الأسبوع الجارى انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الدولى ودعت إلى إجراء تحقيق شامل وعادل وموضوعى بشأن هجمات فى سوريا يشتبه بأنها كيماوية.

وقالت هوا تشون ينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال المؤتمر الصحفى اليومى إن المجتمع الدولى لا يجب أن يتكهن حتى تعلن نتائج التحقيق الذى تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وضربت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية سوريا يوم السبت بأكثر من مئة صاروخ فى أول ضربات منسقة يشنها الغرب ضد حكومة دمشق ردا على هجوم مزعوم بغاز سام أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص الأسبوع الماضى. وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه مستعد للاستمرار فى الرد حتى توقف حكومة بشار الأسد استخدامها للأسلحة الكيميائية.

 

 


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