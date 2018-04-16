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الإثنين، 16 أبريل 2018 04:58 م
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السلطات العراقية تنفذ حكم الإعدام بحق 13 شخصا بينهم 11 بتهمة "الإرهاب"

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:42 م
السلطات العراقية تنفذ حكم الإعدام بحق 13 شخصا بينهم 11 بتهمة "الإرهاب" الشرطة العراقية


أ ف ب
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نفذت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، أحكاما بإعدام 13 شخصا بينهم 11 بتهمة "الإرهاب"

 


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