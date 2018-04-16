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الإثنين، 16 أبريل 2018 06:38 م
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الدفاع الروسية: الجيش السورى دمر 71 من 103 صواريخ للغارات على دمشق

الإثنين، 16 أبريل 2018 06:21 م
الدفاع الروسية: الجيش السورى دمر 71 من 103 صواريخ للغارات على دمشق الضربة العسكرية على سوريا


رويترز
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أمريكا والحلفاء أصابوا أهدافا عسكرية فى سوريا مطلع الأسبوع وليس منشآت أبحاث فحسب. 
 
وأوضحت الوزارة أن الجيش السورى دمر 71 من 103 صواريخ موجهة تم رصدها فى المجال الجوى السورى. 
 

 


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