الدفاع الروسية: الجيش السورى دمر 71 من 103 صواريخ للغارات على دمشق







رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أمريكا والحلفاء أصابوا أهدافا عسكرية فى سوريا مطلع الأسبوع وليس منشآت أبحاث فحسب.

وأوضحت الوزارة أن الجيش السورى دمر 71 من 103 صواريخ موجهة تم رصدها فى المجال الجوى السورى.