الدفاع الروسية: الجيش السورى دمر 71 من 103 صواريخ للغارات على دمشق

الدفاع الروسية: الجيش السورى دمر 71 من 103 صواريخ للغارات على دمشقالإثنين، 16 أبريل 2018 06:21 م
الضربة العسكرية على سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أمريكا والحلفاء أصابوا أهدافا عسكرية فى سوريا مطلع الأسبوع وليس منشآت أبحاث فحسب.
وأوضحت الوزارة أن الجيش السورى دمر 71 من 103 صواريخ موجهة تم رصدها فى المجال الجوى السورى.
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