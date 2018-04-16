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الخطوط الجوية الكويتية: تحويل مسار طائرة قادمة من باريس لفرانكفورت بسبب خلل فنى

الإثنين، 16 أبريل 2018 10:35 م
الخطوط الجوية الكويتية: تحويل مسار طائرة قادمة من باريس لفرانكفورت بسبب خلل فنى طائرة ركاب _ صورة أرشيفية


الكويت أ ش أ
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، مساء اليوم الاثنين، تعرض رحلتها رقم 168 القادمة من باريس إلى الكويت، لخلل فنى طارئ، أدى لتحويل مسارها وهبوطها بسلام فى مطار فرانكفورت بألمانيا.

وذكرت الشركة - فى بيان صحفى - أنه بعد إصلاح الخلل وإقلاع الطائرة، تكرر الخلل الفني؛ مما أدى إلى عودتها وهبوطها فى مطار فرانكفورت مرة أخرى.

وأضافت أنه "نظرا لتجاوز الوقت المخصص لعمل طاقم الطائرة، وحرصا على راحة ركابنا الأعزاء، تقرر مبيت الركاب فى أحد فنادق فرانكفورت، وتقديم كافة الخدمات والمتطلبات اللازمة لهم وتأمين عودتهم إلى الكويت".

وأشار البيان إلى أنه سيتم نقل الركاب على الرحلة رقم 172 المقرر إقلاعها غدا الثلاثاء فى تمام الساعة 20ر2 مساء بالتوقيت المحلى لفرانكفورت، معربة عن تمنياتها بالسلامة لجميع الركاب.


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