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الجيش السعودى: الإرهاب خطر داهم على العالم.. وقياداته ترعاهم دول وأنظمة

الإثنين، 16 أبريل 2018 01:39 م
الجيش السعودى: الإرهاب خطر داهم على العالم.. وقياداته ترعاهم دول وأنظمة مناورات درع الخليج


كتب سمير حسنى- محمد شعلان
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أكد الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، أن تمرين درع الخليج المشترك امتداد لتمارين سابقة ضمن تحالفات تسعى لتعزيز الأمن من خلال رفع قدرات وكفاءة وقوة القوات المشاركة بكافة أفرعها.

وأضاف الفريق الأول فياض بن حامد الرويلى، فى كلمة خلال ختام مناورات درع الخليج المشترك، أن تدريبات درع الخليج المشترك تتعامل مع كافة المخاطر المهددة لأمن واستقرار المنطقة وذلك بتقوية الروابط العسكرية بين الدول المشاركة وتعزيز المهارات ورفع مستوى الاستعداد القتالى.

وتابع: "البيئة الاستراتيجية أصبحت أكثر تعقيدا بعد أن أطل الإرهاب برأسه، وهو الخطر الذى يداهم العالم بوجود دول وأنظمة ترعاه وتدعمه وتأوى أعضاءه وقياداته، وأدركت السعودية تحولات البيئة الاستراتيجية ونواى الإعداد وشكلت تحالف عسكرى إسلامى لمحاربة الإرهاب ومركز للحرب الفكرية وأسست لمبادئ عالمية لمكافحة الإرهاب لمحاربته فكريا وماليا وإعلاميا وعسكريا".


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