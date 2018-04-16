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الإثنين، 16 أبريل 2018 12:15 ص
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التفتيش الصيدلى يتحفظ على 1200 قرص مقوى جنسى محظور فى صيدلة بالشرقية

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:00 ص
التفتيش الصيدلى يتحفظ على 1200 قرص مقوى جنسى محظور فى صيدلة بالشرقية جانب من المضبوطات


الشرقية - إيمان مهنى
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ضبط التفتيش الصيدلى بالشرقية، كميات كبيرة من المقويات الجنسية المهربة ومحظورة التداول لخطورتها على الصحة، وأخرى منتهية الصلاحية ذلك فى حملة مكبرة على مركز أبوحماد، كما تم إغلاق صيدليات أخرى بالشمع الأحمر.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحى مدير التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على توجيهات وكيل الوزارة والدكتورة إيمان صالح مدير عام إدارة الصيدلة، بتكثيف المرور على الصيدليات، شنت حملة على عدد من صيدليات مركز ومدينة أبوحماد، بحضور الدكتورة يسرا محمد على، الدكتورة نها السيد عبد الحميد، أسفرت عن ضبط 1200 قرص من الأدوية الجنسية غير المصرح بتداولها وكميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية المعدة للبيع فى صيدلية بقرية بالسعدية وصيدليه بمدينة أبوحماد.

وأضاف أن الحملة تمكنت من تنفيذ قرارات الغلق الإدارى لـ3 صيدليات مخالفة وهمىواحدة فى قرية الاسدية واثنتين بمدينة أبوحماد.

 

 

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