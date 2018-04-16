video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى يستهدف معسكر ألوية الصواريخ تابعة للميليشيات الحوثية

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:00 ص
التحالف العربى يستهدف معسكر ألوية الصواريخ تابعة للميليشيات الحوثية غارة _ صورة أرشيفية


صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق

استهدفت مقاتلات التحالف العربى، معسكر ألوية الصواريخ فى جبل عطان جنوب غربى صنعاء، وآليات عسكرية لميليشيات الحوثى فى مواقع اليسبل وحوران بجبهة قانية بمحافظة البيضاء.

ذكرت ذلك قناة " سكاى نيوز"، الأحد، مشيرة إلى أن قوات التحالف استهدفت أيضا مواقع للحوثيين فى جبل الكوكب ومحيط جبل الحمام بمديرية القبيطة، شمالى محافظة لحج .

كما قصفت قوات التحالف مواقع للميليشيات فى مديرية حيدان بمحافظة صعدة، ومواقع متفرقة فى مديرية موزع غربى محافظة تعز، يأتى هذا فى وقت استعادت فيه قوات الشرعية اليمنية مواقع جديدة فى أطراف منطقة قانية، بمحافظة البيضاء، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي..كما تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على سلسلة جبلية كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، وأجبرتها على الفرار نحو مناطق أخرى فى مديرية ردمان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء اليمن: لدينا أمل فى السلام مع ‏مجئ مبعوث دولى جديد

قتيلان فى غارات بموقع تصوير مسلسل رمضانى غرب اليمن

التحالف العربى

معسكر ألوية الصواريخ

الميليشيات الحوثية

اليمن

أخبار اليمن




لا تفوتك
فيديو.. وزير خارجية السعودية يكشف سبب عدم إدراج القضية القطرية بالقمة العربية

فيديو.. وزير خارجية السعودية يكشف سبب عدم إدراج القضية القطرية بالقمة العربية

الكينج محمد منير يجرى عملية جراحية ناجحة.. واستقرار حالته الصحية حاليا

الكينج محمد منير يجرى عملية جراحية ناجحة.. واستقرار حالته الصحية حاليا

جلد وحرق وكهرباء وعاهات مستديمة فى قفص الزوجية.. محاكم الأسرة تستقبل 400 بلاغ من زوجات تعرضن للتعذيب خلال 2018.. 70% من المترددات تعرضن للإساءة باستخدام القوة الجسدية المفرطة.. و40% يقبلن الصلح خوفا على الأبناء

جلد وحرق وكهرباء وعاهات مستديمة فى قفص الزوجية.. محاكم الأسرة تستقبل 400 بلاغ من زوجات تعرضن للتعذيب خلال 2018.. 70% من المترددات تعرضن للإساءة باستخدام القوة الجسدية المفرطة.. و40% يقبلن الصلح خوفا على الأبناء

"محمد متولى الشعراوى" إمام الدعاة رائد التجديد مترجم لغة الإشارة الإلهية فى قلوب المحبين.. صغير القرية يصحح أبصار العالم فى قراءة النص المقدس.. أزال الجمود لفهم النص بالتفسير الملامس لمشاعر البسطاء

"محمد متولى الشعراوى" إمام الدعاة رائد التجديد مترجم لغة الإشارة الإلهية فى قلوب المحبين.. صغير القرية يصحح أبصار العالم فى قراءة النص المقدس.. أزال الجمود لفهم النص بالتفسير الملامس لمشاعر البسطاء

15 رقمًا قياسيًا من تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة

15 رقمًا قياسيًا من تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة