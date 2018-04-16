التحالف العربى يستهدف معسكر ألوية الصواريخ تابعة للميليشيات الحوثية

التحالف العربى يستهدف معسكر ألوية الصواريخ تابعة للميليشيات الحوثيةالإثنين، 16 أبريل 2018 12:00 ص
غارة _ صورة أرشيفية
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استهدفت مقاتلات التحالف العربى، معسكر ألوية الصواريخ فى جبل عطان جنوب غربى صنعاء، وآليات عسكرية لميليشيات الحوثى فى مواقع اليسبل وحوران بجبهة قانية بمحافظة البيضاء.
ذكرت ذلك قناة " سكاى نيوز"، الأحد، مشيرة إلى أن قوات التحالف استهدفت أيضا مواقع للحوثيين فى جبل الكوكب ومحيط جبل الحمام بمديرية القبيطة، شمالى محافظة لحج .
كما قصفت قوات التحالف مواقع للميليشيات فى مديرية حيدان بمحافظة صعدة، ومواقع متفرقة فى مديرية موزع غربى محافظة تعز، يأتى هذا فى وقت استعادت فيه قوات الشرعية اليمنية مواقع جديدة فى أطراف منطقة قانية، بمحافظة البيضاء، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي..كما تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على سلسلة جبلية كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، وأجبرتها على الفرار نحو مناطق أخرى فى مديرية ردمان.
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