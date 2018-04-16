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الإثنين، 16 أبريل 2018 01:14 م
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الاتحاد الأوروبى يدعو روسيا وإيران إلى منع استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا

الإثنين، 16 أبريل 2018 11:19 ص
الاتحاد الأوروبى يدعو روسيا وإيران إلى منع استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا الاتحاد الأوروبى


رويترز
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دعا الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، روسيا وإيران لاستخدام نفوذهما على الحكومة السورية لمنعها من أى استخدام آخر للأسلحة الكيماوية.

وقال الاتحاد الأوروبى فى تصريحات لاجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اطلعت عليها رويترز "الاتحاد الأوروبى يدعو جميع الدول، خاصة روسيا وإيران، لاستخدام نفوذها لمنع أى استخدام آخر للأسلحة الكيماوية، خاصة من جانب النظام السورى".


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