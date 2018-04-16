الاتحاد الأوروبى: لا صحة لتقديم عرض إلى حركة حماس لإدارة قطاع غزة







كتب - أحمد جمعة

نفى مسئول الإعلام فى مكتب الاتحاد الأوروبى فى القدس شادى عثمان، الأنباء التى نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الاثنين، عن وجود عرض أوروبى لحركة حماس لمواجهة خطوات الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

وقال عثمان فى تصريحات لوكالة "سوا"، إن الاتحاد الأوروبى يدعم تمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها بشكل كامل فى غزة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى مستمر بدعم جهود المصالحة الفلسطينية، مبينا أنه لا بديل عن السلطة الفلسطينية لأخذ دورها بالكامل وتحمل مسئولياتها فى غزة دون أى موعقات.

وقالت صحيفة " الأخبار" اللبنانية، إن حركة حماس تلقت عرضا أوروبيا عبر جهة دولية لمواجهة خطوات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إذا واصل فرض المزيد مما وصفتها بـ"العقوبات" على القطاع، وذهب نحو التخلى عنه كليا.

وذكرت الصحيفة فى تقرير نشرته، اليوم الاثنين، بأن دول أوروبية ستتوكل بإدارة شئون غزة من الناحية الإنسانية والمعيشية، بما فى ذلك رواتب جميع الموظفين فى القطاع (التابعين للسلطة أو لحكومة غزة السابقة)، لكن بشرط أن تحصل اللجنة الأوروبية حينذاك على إيرادات القطاع كافة التى يحصلها الاحتلال الإسرائيلى لمصلحة السلطة الفلسطينية.