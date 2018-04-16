اختيار سعود القحطانى ضمن أعضاء مجلس إدارة مركز المعلومات الوطنى بالسعودية

اختيار سعود القحطانى ضمن أعضاء مجلس إدارة مركز المعلومات الوطنى بالسعوديةالإثنين، 16 أبريل 2018 02:25 م
سعود القحطانى
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أعلن سعود القحطانى المستشار بالديوان الملكى السعودى، اختياره ضمن عضوية إدارة مركز المعلومات الوطني، بقرار من الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى، وخادم الحرمين الشريفين.
وقال القحطانى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر، :"يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهما الله على الثقة الكريمة بتشريفي وتكليفي بعضوية مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني، داعيًا الله عز وجل أن أكون على قدر هذه الثقة الكريمة".
سعود القحطانى
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