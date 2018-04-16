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الإثنين، 16 أبريل 2018 11:50 ص
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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة داخل مستشفى كفر الدوار بالبحيرة

الإثنين، 16 أبريل 2018 11:03 ص
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة داخل مستشفى كفر الدوار بالبحيرة مشاجرة - أرشيفية


البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة داخل مستشفى كفر الدوار بالبحيرة لخلافات على دخول المستشفى.

 

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مستشفى كفر الدوار الشاملة دائرة القسم بحدوث مشاجرة بين كل من : طرف أول "و م ا "51 سنة موظف ومحمد 19 سنة طالب وأحمد نجلى الأول 23 سنة عامل "مصابين" ومحمود ع ا 24 سنة عامل مقيمين مركز كفر الدوار- وطرف ثانى : سعد ف ف 23 سنة مصاب بكدمات وسحجات وأحمد س ى 26 سنة مصاب بجرح بالوجه وكدمات بالرأس ومقيمين كفر الدوار .

 

ونشبت المشاجرة بعد مشادة بين الطرفين بسبب رغبة الطرف الأول الدخول إلى المستشفى صحبة أحد الحالات المرضية من أهليتهم ومنعهم من المذكورين قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها و نتج عن ذلك حدوث تلفيات بسيطة بباب خشبى خاص بكشك شباك التذاكر بالمستشفى.

 

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المستشفى من السيطرة على الموقف وضبط الطرفين .

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامة.


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