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الإثنين، 16 أبريل 2018 02:33 م
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إحلال وتجديد خط مياه ميدان الشون بالمحلة بتكلفه 6 ملايين جنيه

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:33 م
إحلال وتجديد خط مياه ميدان الشون بالمحلة بتكلفه 6 ملايين جنيه إحلال وتجديد الخط


الغربية عادل ضرة - محمد طارق
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صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أنه تم إحلال وتجديد خط مياه ميدان الشون بالمحلة الكبرى وحتى شارع العباسى القديم بطول 750 متر بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه، وهذا الخط يؤدى إلى ربط حى أول وثان المحلة الكبرى.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بتغيير خط مياه ميدان الشون وحتى شارع العباسى القديم وكذا عمل الصيانة الدورية لجميع خطوط المياه والصرف الصحى حتى تعمل المحطات بكفاءة عالية، وكذا أيضًا إحلال وتجديد المتهالك منها وذلك لراحة المواطنين وتقديم خدمه أفضل.

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إحلال وتجديد خط مياه ميدان الشون بالمحلة الكبرى
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إحلال وتجديد خط مياه ميدان الشون بالمحلة الكبرى
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إحلال وتجديد خط مياه ميدان الشون بالمحلة الكبرى
1 (4)
إحلال وتجديد خط مياه ميدان الشون بالمحلة الكبرى
1 (5)
إحلال وتجديد خط مياه ميدان الشون بالمحلة الكبرى
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إحلال وتجديد خط مياه ميدان الشون بالمحلة الكبرى
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إحلال وتجديد خط مياه ميدان الشون بالمحلة الكبرى

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