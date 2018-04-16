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أنقرة: تركيا لا تدعم أى دولة فى سوريا وموقفها مختلف عن إيران وروسيا وأمريكا

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:29 ص
أنقرة: تركيا لا تدعم أى دولة فى سوريا وموقفها مختلف عن إيران وروسيا وأمريكا أردوغان


رويترز
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قال بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركى والمتحدث باسم الحكومة، اليوم الاثنين، إن تركيا لا تدعم أى دولة فى سوريا وسياستها فى المنطقة مختلفة عن سياسات إيران وروسيا والولايات المتحدة.

وأضاف متحدثا للصحفيين فى قطر أن تركيا لا تتردد أيضا فى العمل مع أى دولة دافعت عن "المبادئ الصحيحة" فى سوريا.

وتأتى تصريحاته ردا على سؤال للصحفيين عن تصريح سابق من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأن دعم تركيا للضربات الصاروخية على سوريا أوضح أنها "منفصلة" عن روسيا.


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