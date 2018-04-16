أمن سوهاج يضبط 16 قطعة سلاح و11 لفافة بانجو وينفذ 106 أحكام وقرار إزالة







سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة تفتيشية موسعة، ترأسها اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بالاشتراك مع وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية واللواء مساعد مدير الإدارة العامة.

استهدفت الحملة تنفيذ الأحكام بمنطقة وسط الصعيد، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وضباط إدارة البحث الجنائى، والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام "مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية وقوات الأمن المركزى استهدفت قرى "جزيرة طما والصوامعة شرق الكتكاتة والشيخ إمبادر البلابيش قبلى".

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 قطعة سلاح متنوعة من بينها 5 بنادق آلية و6 بنادق خرطوش و5 فرد محلى الصنع و5 طلقات و11 لفافة بانجو وتنفيد 89 حكما قضائيا و17 قرار إزالة.

وجاء بيان المضبوطات فى جزيرة طما شمال المحافظة، حيث تم ضبط محمود ب س 55 سنة مزارع ومقيم جزيرة طما - مركز طما وبحوزته بندقية آلية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1543 إدارى مركز طما لسنة 2018.

وتم ضبط عبد الله ع م 36 سنة عامل ومقيم جزيرة طما مركز طما بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 و2 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1545 إدارى مركز طما لسنة 2018 ، وتم ضبط أيمن ج ع 35 سنة عامل ومقيم جزيرة طما مركز طما وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مطموسة الأرقام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1544 ادارى مركز طما لسنة 2018.

وبقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم تمكنت الحملة مصطفى ع م 20 سنة عاطل ومقيم الصوامعه شرق مركز أخميم بحوزته بندقية آلية عو5 طلقات من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1447 إدارى مركز اخميم لسنة 2018.

كما تم ضبط رجب خ ث 40 سنة عامل ومقيم الصوامعه شرق مركز أخميم وبحوزته بندقية خرطوش وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1440 ادارى مركز أخميم لسنة 2018 ، وتم ضبط عطا هـ م ا 57 سنة عامل ومقيم الصوامعه شرق مركز أخميم وبحوزته "فرد روسى محلى الصنع" وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة أخميم.

أما فى قرية الكتكاتة دائرة مركز ساقلته جمال ا ا ق 25 سنة عامل ومقيم الكتكاتة مركز ساقلتة وبحوزته بندقية آلية جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة ساقلتة.

وتم ضبط علاء ر ع 33 سنة عامل ومقيم الكتكاته مركز ساقلته وبحوزته بندقية خرطوش عجارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة ساقلتة، وضبط عبد الله ف ف 28 سنة عامل ومقيم الكتكاتة مركز ساقلتة وبحوزته بندقية خرطوش جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة ساقلته وضبط عباس م ش 60 سنة مزارع ومقيم الكتكاتة مركز ساقلتة وبحوزته فرد روسى محلى الصنع جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة ساقلتة.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط الأسلحة النارية غير المرخصة بقرية الشيخ إمبادر التابعة للبلابيش دائرة مركز دار السلام وتم ضبط محمد ج م 26 سنة عامل ومقيم الشيخ إمبادر البلابيش قبلى مركز دار السلام وبحوزته "بندقية إلية بخزينتها وفرد روسى محلى الصنع جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة دار السلام وتم محمد ش م م - سن 33 عامل ومقيم الشيخ إمبادر البلابيش قبلى مركز دار السلام وبحوزته بندقية آلية بخزينتها جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة دار السلام وتم ضبط الفتاح ز ا 20 سنة ومقيم الشيخ إمبادر البلابيش قبلى دائرة مركز دار السلام وبحوزته بندقية خرطوش جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة دار السلام.

وفى مجال مكافحة تجارة المواد المخدرة تم ضبط مصطفى م ع م 20 سنة عاطل ومقيم الصوامعه شرق مركز أخميم وبحوزته 11 لفافة لنبات البانجو المخدر ومبلغ مالى وقدره 300 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1447 ادارى مركز اخميم لسنة 2018 .

وتم استهداف الخصومة الثأرية رقم 1 لسنة 2016 بين عائلتى الرماضنة – الحرارزة بناحية قرية الكتكاته دائرة مركز ساقلتة وأسفر الاستهداف عن ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم" 4 " قطع سلاح ناري.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط " 89" محكوم عليه بإجمالى "211" حكم " 10" حكم جناية "114" حكم حبس جزئى و"19" حكم مستأنف و"50" حكم غرامة جزئية " 17 " حكم غرامة مستأنفة مخالفة وتم تنفيذ " 17 " قرارات إزالة " 8 " قرار بمركز أخميم" 9 " قرار بمركز ساقلتة.