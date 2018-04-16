أمن البحيرة ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "عابدين والجيار"الإثنين، 16 أبريل 2018 05:17 م
جانب من إنهاء الخصومة
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تمكنت مديرية أمن البحيرة، اليوم الاثنين، من إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتين "عابدين والجيار" بقرية ششت الأنعام التابعة لمركز إيتاى البارود، والتى أسفرت عن مقتل شخصين.
وترجع أحداث الواقعة حينما وقعت مشاجرة بقرية ششت الأنعام بدائرة مركز إيتاى البارود بين عائلتى "عابدين، الجيار"، لخلافات بينهما بسبب الجيرة نتج عنها مقتل محمد عابدين، إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، أعقب ذلك تعدى أهله وليد الجيار، وإحداث إصابته برش خرطوش وتهتك بالوجه والتى أودت بحياته.
وتم عقد جلسة صلح بحضور اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب تم الصلح والتراضى بين الطرفين بعد قيام عائلة عابدين بتقديم الكفن لعائلة الجيار.
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