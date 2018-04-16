أحياء الإسكندرية تستقبل 945 طلب تقنين للأراضى فى أسبوع







الإسكندرية جاكلين منير

ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الاجتماع الأسبوعى مع المسئولين وجميع الجهات المعنية لمتابعة آخر المستجدات لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها بالمحافظة، جاء ذلك بحضور جميع رؤساء الأحياء وممثلى جهات الولاية المختلفة.

وخلال الاجتماع استعرض سلطان الطلبات التى تقدم أصحابها للأحياء أو المحافظة لتقنين أوضاعها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، وشدد على أنه لن يسمح بأى تقصير بهذا الملف أو أى اعتداء آخر على أى جزء من الأراضى المستردة وسيتم معاقبة أى مقصر أو متهاون فى حق الدولة وممتلكاتها.

كما استعرض كل حى عدد الطلبات التى تلقاها لتقنين التى تلقاها حيث جاءت إجمالى الطلبات المقدمة بنحو 945 طلب، و قد تلقى حى منتزه اول طلبين تقنين أوضاع أراضى أملاك الدوله و حى منتزه ثان تلقى 8 طلبات وحى شرق تلقى 92 طلب، أما حى وسط فقد تلقى 18 طلب، وحى العجمى تلقى 139 طلب أما حى الجمرك فقد تلقى 3 طلبات ، وحى غرب تلقى 12 طلب تقنين، وحى العامرية أول تلقى 118 طلب ، و حب العامرية ثان تلقى 228 طلب تقنين، أما مركز ومدينة برج العرب فقد تلقى 325 طلب.

وأوضح المحافظ أن جميع الأحياء بدأت فى معاينة الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء فى تسعير الأراضى وتحصيل مستحقات الدولة، وأشار إلى أنه يجب أن يراعى فى التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.

وشدد سلطان على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من فحص جميع طلبات التقنين التى تم دفع رسوم فحصها وإبلاغ أصحابها لتحصيل رسوم المعاينة بحد أقصى أسبوع من قبول الفحص، وفِى حالة عدم دفع الرسوم يعد الطلب لاغيا، مؤكدا على الجميع أنه فى حالة رفض طلبات الفحص لعدم توافر الشروط اللازمة طبقا للقواعد والقوانين يتم إصدار قرار مخالفة على الفور.

الجدير بالذكر أنه قد تم مد فترة طلبات تلقى طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجارى ، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار فى تلقى طلبات تقنين الأراضى ، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعى، لمناقشة تطورات هذا الملف ، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا ، للإسراع والبدء فى فحصها ومعاينتها ، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة.

كما شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على المسئولين وجميع رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الأعمال والتطويرات ورفع الكفاءة التى تتم بجميع الأرصفة والحدائق والجزر الوسطى بطول طريق الكورنيش والطرق والمحاور الرئيسيّة بالمحافظة.

وأكد على ضرورة تكثيف المجهودات للانتهاء من إصلاح وصيانة الأعمال الضرورية والسريعة التى تؤثر على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة وعدم تركها لفترات طويلة بدون إصلاح حفاظا على أرواح المواطنين ، وذلك قبل بداية موسم الصيف واستقبال شهر رمضان المعظم والأعياد واستقبال الملايين من زائرى الثغر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور اللواء أحمد حجازى وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، وجميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب ومسئولى المتابعة الميدانية ومسئولى جهاز تعمير الساحل الشمالى، لمتابعة أعمال التطوير التى تتم بالمدينة ورفع كفاءة الخدمات المختلفة استعداد لقدوم موسم الصيف.

وأكد سلطان على تكثيف حملات إزالة الإشغالات بالكورنيش والطرق الرئيسية خاصة بالمزارات السياحية وأنفاق المشاة ، فضلا عن ترميم الأرصفة ودهان البلدورات ، واستكمال تركيب البلاط السداسى حول غرف تفتيش الكهرباء وأعمدة الإنارة التى تتم بها أعمال تطوير وكذا البلاط المنزوع من ممشى طريق الكورنيش، ودهان الأعمدة الزخرفية وتركيب وإصلاح كافة كشافات الإنارة بها، مشددا على الانتهاء من ترميم السور الخرسانى واستكمال تركيب السور الحديدى بطريق الكورنيش.

ولفت المحافظ إلى ضرورة مراجعة رؤساء الأحياء لطول طريق الكورنيش بالجانبين والجزيرة الوسطى بالطريق، مؤكدا على رفع الأتربة والرمال أولا بأول من الأجزاء التى يتم بها أعمال صيانة أو تجديد لأعمدة الكهرباء، علاوة على الاهتمام باستكمال أعمال التشجير وزراعة الزهور، وزيادة المسطحات الخضراء وتقليم النخيل والأشجار بالجزيرة الوسطى وإصلاح وترميم كافة الأجزاء المتهالكة ببلدورات الجزيرة بطول الكورنيش.

و شدد سلطان على الانتهاء من كافة أعمال الإنارة وتغطية كابلات الكهرباء وعدم تواجدها تماما خارج الأعمدة أو غرف الكهرباء حفاظا على أرواح المارة، علاوة على توحيد دهان جميع الأعمدة بطول الكورنيش