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ولى العهد السعودى يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا مستجدات الأوضاع فى المنطقة

الأحد، 15 أبريل 2018 11:55 ص
ولى العهد السعودى يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا مستجدات الأوضاع فى المنطقة ولى العهد السعودى وتيريزا ماى


الرياض (أ ش أ)
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بحث ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفى اليوم الأحد، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، مستجدات الأوضاع فى المنطقة والجهود المبذولة لحلها ومعالجتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعرضا أيضا - خلال الاتصال - أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

 


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بريطانيا

تيريزا ماى

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