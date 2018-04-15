وكيل تموين الأقصر : بنكر إسنا استلم 391.440 طن قمح حتى الآن







الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم استلام 196.860 طن قمح اليوم الأحد ببنكر إسنا ليصبح إجمالي ما تم توريده من شرق العوينات إلى بنكر إسنا 391.440 طن قمح.

وأضاف صلاح فى بيان إن استلام محصول القمح المحلى بدء من المزارعين اعتباراً من اليوم الأحد، علماً بأن أسعار توريد القمح المحلي 600 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و585 جنيهاً للاردب درجة نظافة 23 قيراط، و570 جنيه للاردب درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك علماً بأن الاردب زنة 150 كيلو جرام.

يشار إلى أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 31.100 ألف طن، وهى تشمل سعة بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن.