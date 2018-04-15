وكيل تعليم كفر الشيخ: تشديدات بالمدارس استعدادا لامتحانات الفصل الثانى







كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت هناء شهاب، وكيل تعليم كفر الشيح، اليوم الأحد، اجتماعا للإعداد والتنظيم لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، وحضر الاجتماع مديرو العموم، ومديرى الإدارات التعليمية، لمناقشة مراحل الاستعداد للامتحانات سواء مرحلة ما قبل الامتحانات من حيث التأكيد على الانتهاء من المناهج الدراسية، والمراجعات النهائية، وأخذ الإقرارات بأن المدرسين أنهوا مناهجهم الدراسية حسب خطة الدراسة، والتأكيد على استيفاء الطلاب النسبة المقرة لدخولهم الامتحان وهى 85% حضور للمواد النظرية، و75% حضور للمواد العملية، والتأكيد على الانتهاء من تسليم التقويم الشامل ودرجات النشاط ورصدها، والتأكيد على الانتهاء من تحصيل ما تبقى من المصروفات الدراسية قبل وأثناء فترة والتوريد فوراً.

وقالت هناء شهاب، وكيل تعليم كفر الشيح، يراعى فى الامتحانات توزيع المواصفات الفنية والشمولية لكل مادة، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ومراعاة مستويات الطلاب المختلفة فى وضع الأسئلة، وتكون الأسئلة واضحة، ولا تحتمل أكثر من إجابة، والبعد عن الإيحاءات والتلميحات السياسية والدينية، والامتحانات البديلة يجب أن تكون معدة وجاهزة للطبع فور الاحتياج إليها.

وأضافت هناء أنها وجهت بتواصل الإدارات مع المخازن بالمديرية أولاً بأول على مدار اليوم وإرسال مندوب لاستلام ما يرد إلى المخازن وإرسال مندوب لاستلام ما يرد إلى المخازن بالمديرية.

كما شددت وكيلة التعليم على أعمال الكنترول، والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للإمتحانات، ولابد من توفير كشوف المناداة وجدول الامتحان بكل لجنة ودور بالمدرسة فى أماكن واضحة، والتصحيح يكون أولاً بأول ولا يتم إعلان النتيجة إلا بعد انتهاء الموجه من مراجعة نسبة 10%، ومراجعة الراسبين والدور الثانى وإخطارهم بخطابات رسمية بعلم الوصول، ويتاح لأولياء الأمور الإطلاع على نتائج أبنائهم بالشهادات دون تحصيل أى مبالغ مالية منعا للمسائلة القانونية.

وأضافت هناء شهاب، فى تصريحات، أنها طالبت مديرى الإدارات التعليمية ومسؤولى الإعلام بالإدارات بتبنى حملة لمحاربة الغش بالمدارس، مؤكدة أنها أعطت تعليمات مشددة بمنع الغش فى الامتحانات واتخاذ إجراءات صارمة مع كل من يسهل عمليات الغش.

من جهة أخرى، وجهت وكيل مديرية التعليم بكفر الشيخ، تعليماتها لمديرى الإدارات التعليمية والتوجيهات الفنية بالمتابعة الجادة بالمدارس، والتأكد من الانتهاء من المقررات الدراسية، كما شددت على إتمام الاستعدادات لامتحانات نهاية العام، والسرية فى أعمال الكنترولات والتصحيح بدقة لإعطاء كل طالب حقه.



1- تعليم كفر الشيخ يستعد لإمتحانات أخر العام



