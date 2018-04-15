وفد من الهيئة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس يزور ميناء دمياط

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط وفداً من القطاع الشمالى بالهيئة الإقتصادية فى زيارة عمل للتعرف على الأنظمة التكنولوجية الحديثة ،وآلية عمل منظومة المراقبة والاتصال المطورة والخاصة بمركز العمليات المشترك بالهيئة ، وذلك للإستفادة من التجربة الخاصة بميناء دمياط فى هذا الشأن، وذلك فى إطار التكامل بين هيئة ميناء دمياط ممثلة فى وزارة النقل والهيئة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس .



و إستعرض الوفد الهيكل التنظيمى للمركز ومراحل التطوير وصولا إلى الصورة الحالية وإطلعوا على الخطط، المعدة مسبقاً لمجابهة أى سيناريو طارئ قد يواجه الميناء ، وإستمعوا أيضاً لشرح عن كيفية عمل الكاميرات وأسلوب التشغيل والتغطية لرصد المخالفات فور حدوثها مع تمثيل كافة الجهات المعنية داخل المركز وكذا الخادم الرئيسى ووحدات التخزين الفرعية، لتخزين البيانات وطرق استرجاعها وقت الحاجة وتأمينها بأنظمة الإطفاء الألى .



ووجه اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط بالتعاون التام ،مع الوفد الزائر وإطلاعه على كل ما يلزم لنقل الخبرات وصولاً ،لتحقيق هدف الدولة المتمثل فى تطوير الموانى المصرية وتكاملها.

و أشاد الوفد بنظم التشغيل الإلكترونية المتطورة فى المركز ،وكيفية الربط بين إدارات الميناء ككل ومركز العمليات والجهات المعنية بإدارة الأزمات ،وذلك إعتماداً على الكوادر البشرية الفنية المدربة .

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، كان قد إفتتح مؤخراً أعمال توسعة وتطوير مركز العمليات المشترك بميناء دمياط، كمركز رائد بين الموانى المصرية يضم جميع الجهات الأمنية المعنية بمواجهة الأزمات ، وشمل التطوير إنشاء غرفة مراقبة مساحتها 250 متر مربع ،بالإضافة إلى خادم رئيسى Server Room ووحدات تخزينية فرعية مؤمنة بأنظمة إطفاء آلى بالإضافة إلى شاشات عرض حائطية لعرض الكاميرات وشاشات عرض أخرى منفصلة لزوم المراقبة طوال 24 ساعة .