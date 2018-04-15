وزير خارجية ليبيا يطالب الحريرى بتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين

جاء ذلك على هامش انعقاد قمة الرؤساء والقادة والملوك والزعماء العرب التاسعة والعشرون (قمة القدس الشريف) المنعقدة بمركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى ( إثراء ) بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

بحث الجانبان خلال اللقاء الذى جمعهما بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ( إثراء ) العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائى فى كافة المجالات المتنوعة.

وأبدى الوزير محمد سيالة تفاؤله لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى لاستئناف عمل السفارة الليبية بالعاصمة اللبنانية بيروت وبالمثل استئناف عمل السفارة اللبنانية العمل بالعاصمة الليبية طرابلس فى القريب العاجل.

وأثناء اللقاء طلب الوزير محمد سيالة تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين لدخول الأراضى اللبنانية لإثراء العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين وتشجيع تبادل الزيارات لرجال الأعمال والمستثمرين ودعوة الشركات المصنعة والإنشائية والخدمية اللبنانية، لدخول السوق الليبى والمساهمة فى إعادة الإعمار والتنمية والتبادل التجارى.

كما أبدى الوزير محمد سيالة استعداد الحكومة الليبية للتعاون مع الحكومة اللبنانية فى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على رفع مستوى التعاون الثنائى بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة.