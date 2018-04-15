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وزير خارجية العراق: أى تصعيد فى سوريا سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة

الأحد، 15 أبريل 2018 11:05 ص
وزير خارجية العراق: أى تصعيد فى سوريا سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى


بغداد (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، اليوم الأحد، أن أى تصعيد فى سوريا سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة برمتها، وسيمنح الإرهاب فرصة لاستعادة نشاطه بعد هزيمته التى تلقاها فى العراق وتراجعه فى سوريا.

وقال الجعفرى فى بيان له - نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى بالوكالة جون سوليفان تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأحداث الأخيرة فى سوريا".

وأضاف البيان أن "سوليفان قدم إيضاحا لتفاصيل العملية العسكرية التى قامت بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا"، مشيرا إلى أن الضربة استهدفت ثلاث منشآت خاصة بالأسلحة الكيمياوية،وأن واشنطن كانت حريصة على تجنب وقوع ضحايا من المدنيين .

وتابع الجعفرى قائلا،إن "العراق يرفض إنتاج واستخدام الأسلحة الكيمياوية من أى طرف كان، ولاسيما أنه قد عانى فى فترات سابقة من استخدام هذا النوع من الأسلحة"، موضحا أن خطر الإرهاب اليوم يهدد جميع دول العالم .

يذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وجهت، فجر أمس السبت ضربات جوية على عدد من المواقع السورية .

 


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