وزير الخارجية السعودى: قمة القدس أدانت دعم إيران لميليشيات الحوثيين







كتب أحمد عبد الرحمن

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى، إن قمة القدس أدانت دعم إيران لميليشيات الحوثيين، وإدانة إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية.

وأشار خلال مؤتمر صحفى إلى أن قمة القدس دعت إلى حل سلمى فى سوريا على أساس بيان جنيف 1، كما أدانت القمة تدخل إيران فى شئون الدول العربية.

وأوضح أن قمة القدس طالبت إيران بالانسحاب من الدول العربية واحترام حسن الجوار، مشيرا ً إلى أنه تم الاتفاق على فكرة الملك سلمان بعقد قمة عربية ثقافية مسقبلاً.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن تعديل الاتفاق النووى مع إيران لن يحل المشكلة الإيرانية، فطهران تنتهك القوانين الدولية بتصنيع وتصدير الصواريخ الباليستية، ويجب أن تدفع إيران ثمن هذا العبث، موضحًا أنها تسعى للهيمنة على المنطقة والسيطرة على العالم الإسلامى، وتدعم الإرهاب وتتدخل فى شئون دول الجوار، ولا بد من موقف حازم تجاه ذلك وأن يتم معاقبة إيران.

وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، إنه لا يوجد أى مهددات أمنية وراء عقد القمة العربية 29 فى ظهران بدلاً من الرياض، وتابع:" بنود القمة تناقش من جانب الدولة المضيفة لذا الأمر غير معنى بأن أسلحة الحوثيين يمكن أن تهدد وضعية القمة".