وزير التعليم العالى يحيّى طلاب المركز الثقافى للمكفوفين بجامعة أسيوط (صور)







أسيوط ـ محمود عجمى

وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التحية لطلاب المركز الثقافى للمكفوفين بجامعة أسيوط، الذين شاركوا بفقرة غنائية بعنوان "أنا زيّك" ضمن فعاليات الحفل الختامى لبرنامج التوعية بالميثاق الأخلاقى لطالب الجامعة، الذى أطلقته الوزارة تحت عنوان "انت مراية نفسك"، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

حضر الفعاليات اللواء خالد سعيد وكيل أول وزارة بهيئة الرقابة الإدارية، والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور عاطف أبو الوفا نائب رئيس الجامعة لفرع الوادى الجديد، والدكتور شحاتة غريب منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمود بخيت أمين عام الجامعة، بجانب لفيف من القادة والمسؤولين بوزارة التعليم العالى وهيئة الرقابة الإدارية، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس ومسؤولى رعاية الشباب وحشد من الطلاب.

وشهد الحفل إعلان فوز فريق كلية التمريض بالمركز الأول لأفضل تصميم وأغنية وفيلم واسكتش بجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذهب المركز الثانى لكلية التربية النوعية بجائزة قدرها 7 آلاف و500 جنيه، أما عن المركز الثالث فقد فازت به كلية الطب بجائزة قدرها 5 آلاف جنيه، وفيما يخص أفضل العروض التقديمية فقد فازت كلية الصيدلة بالمركز الأول بعرض "اضبط ساعة عقلك"، وفازت بالمركز الثانى كلية الآداب، وذهب الثالث لكلية رياض الأطفال، وذلك بجانب التكريم الخاص لكلٍ من الطالب وليد فريد سعيد والطالبة هايدى محمود عبد الصبور، من طلاب المركز الثقافى للمكفوفين، عن تقديم أغنية "أنا زيك"، تضامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.

واستعرض الدكتور شحاتة غريب أبرز الأنشطة التى تمتّ منذ إعلان انطلاق الحملة فى 18 فبراير الماضى، وتضمنت بعض التصميمات الفنية للمجموعات الطلابية، منها: "كن إيجابى"، و"انت البداية"، و"ابدأ بنفسك تصل"، و"اتغير"، و"معا ضد الفساد الأخلاقى"، ومن نماذج الأغانى "لو كل يوم" لكلية التربية النوعية، ومن نماذج الأفلام القصيرة "صراع" لكلية التربية النوعية، وفيلم "بأى ذنب قُتل" لكلية الآداب، و"لا للعنصرية" لكلية الصيدلة، بجانب نماذج مسابقة العرض التقديمى التى نظمتها الجامعة من وحى الميثاق الأخلاقى، ومنها الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى لكلية الحقوق، ودور رياض الأطفال فى تنمية الأخلاق لطالبات كلية رياض الأطفال، وحملة ابدأ بنفسك "مبادرة انت أقوى من المخدرات" لطلاب معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر.

وتضمن الحفل تقديم عدد من العروض والفقرات الفنية والغنائية، بدأت بأغنية "انت الأساس" التى تعد سابقة أولى من نوعها بتقديم عمل فنى طلابى خالص تماما، كما قدم فريق كلية التربية النوعية أغنية "الزم عقلك"، و"انت مراية نفسك"، وأيضا عرض "أنا الطالب" لإحدى طالبات كلية الطب، وأغنية "جزء من نسيجى" لكلية تربية رياضية، إضافة إلى اسكتش "المستقبل" لكلية تربية نوعية، و"أبو لمعة مش فى الجامعة" لكلية التمريض.