وزير الأوقاف يصل الشرقية للقاء طلاب جامعة الزقازيق







الشرقية - إيمان مهنى

وصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى ديوان عام محافظة الشرقية، حيث استقبله المحافظ اللواء خالد سعيد، وعدد من النواب، وقيادات المحافظة والأئمة.

ومن المقرر أن يتوجه الحضور إلى جامعة الزقازيق، للقاء طلابها فى ندوة بعنوان "الشباب و الأمل"، ضمن فعاليات الموسم الثقافى للفصل الدراسى الثانى الذى ينظمه قطاع التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور خالد عبد البارى، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة.

تبدأ الندوة فى الساعة العاشرة صباحا، بقاعة المؤتمرات الكبرى وعقب انتهائها، سيشارك فضيلته فى مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "تجديد الفكر الدينى فى الإسلام، محمد إقبال أنموذجا" مقدمة من الباحث وجدى عبد القادر بقسم دراسات وبحوث الأديان.