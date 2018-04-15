وزير الأوقاف ناصحا الطلاب: عليكم الاجتهاد فى دروسكم ودعاء الأم لا يكفى







الشرقية - إيمان مهنى

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الطلاب بضرورة الاجتهاد فى دروسهم، من أجل التفوق، قائلا: " دعاء الأم وحده لا يكفى".

وأوضح خلال لقاءه بطلاب جامعة الزقازيق، أنه يجب علينا الأخذ بالأسباب ونواجه التحديات ونعمل ما علينا فى كافة مناحى الحياة سوء الدراسة أو العمل أو غيرها، ثم يأتى دور الدعاء بالتوفيق من الله، فهو يأتى مكملا لأسباب، وهو كالفرق بين التوكل و التواكل.

جاء ذلك خلال لقائه فى ندوة بعنوان "الشباب و الأمل" بجامعة الزقازيق، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، ضمن فعاليات الموسم الثقافى للفصل الدراسى الثانى الذى ينظمه قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة، بقاعة المؤتمرات الكبرى وعقب انتهائها سيشارك فضيلته فى مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "تجديد الفكر الدينى فى الإسلام، محمد إقبال أنموذجا" مقدمة من الباحث وجدى عبد القادر بقسم دراسات وبحوث الأديان.