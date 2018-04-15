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واشنطن تعلن شرط الحوار مع الحكومة السورية

الأحد، 15 أبريل 2018 07:14 ص
واشنطن تعلن شرط الحوار مع الحكومة السورية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت


وكالات الأنباء
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن الجانب الأمريكى سيعود إلى المفاوضات مع دمشق إذا ما كشفت الحكومة السورية عن الأسلحة الكيميائية التى فى حوزتها.

وذكرت ممثلة الخارجية الأمريكية، فى حديث لقناة "فوكس نيوز" حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أنه إذا تم تحقيق هذا الشرط، فإنه سيشجع الجانب الأمريكى على العودة إلى المفاوضات فى جنيف.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد شنت ضربة صاروخية على عدد من المواقع العسكرية والمدنية فى سوريا فجر السبت، وأكدت أنها أصابت أهدافا ذات صلة ببرنامج دمشق الكيميائى المزعوم، بعد اتهام الغرب الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية فى مدينة دوما الأسبوع الماضى.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط معظم الصواريخ الغربية، وأضافت أن المواقع التى تم تدميرها كانت مدمرة أصلا، فيما لم تتعرض المطارات السورية المستهدفة لأى ضرر يذكر.

من ناحية أخرى قال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، للصحفيين أمس السبت، إن الهجمات التى شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على سوريا، خلال الليل استهدفت مواقع كانت تحوى مواد يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة كيماوية مثل غاز السارين.

وقال المسؤول إنه كانت هناك "معلومات" تثبت استخدام كل من السارين والكلور فى أحدث هجوم كيماوى وقع فى سوريا مما دفع الولايات المتحدة لشن الضربات.

وأضاف"استنتجنا أن كلا من السارين والكلور استخدم فى الهجوم"، وقال "على الرغم من أن المعلومات المتوافرة عن استخدام الكلور أكبر بكثير فإن لدينا معلومات كثيرة تشير أيضا إلى استخدام السارين".

 

 


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