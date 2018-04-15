ننشر صور شهيدى سيناء محمد عبد البارى وأحمد عبد الغنى قبل تشييع جنازتهما بالمنيا







المنيا – حسن عبد الغفار

تنشر اليوم السابع صور المجندين محمد طه محمود عبد البارى وأحمد إبراهيم سيد عبد الغنى، واللذان استشهدا أثناء تصدى القوات المسلحة لمحاولة إرهابية فى وسط سيناء.

وتستعد محافظة المنيا و خاصة أهالى قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، لتشييع جنازة الشهيد المجند محمد طه محمود عبد البارى، كما يستعد أهالى قرية طوخ الخيل بمركز المنيا لتشييع جنازة الشهيد أحمد إبراهيم سيد عبد الغنى ابن قرية طوخ الخيل.