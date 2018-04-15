ناصر القحطانى: مؤتمر شرم الشبيخ يهدف لمعالجة قضايا الغذاء والدواء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

بدأت اليوم أعمال المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية "المستقبل يبدأ الآن" بمدينة شرم الشيخ، والذى تنظمه وزارة الصحة والسكان المصرية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 – 17 أبريل 2018 تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

افتتح المؤتمر الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بكلمة قال فيها "يأتى هذا المؤتمر الذى يعقد فى نسخته الثالثة فى ذات المكان والتوقيت الذى عقد فيه خلال دورتيه الأولى والثانية، ليصبح معلماً رئيسياً وسمة مميزة تحرص الجهات المنظمة على الإعداد والترتيب الجيد لعقده، وتطوير منهجية إخراجه، والعمل على متابعة تنفيذ توصياته ليكون التميز والمصداقية أهم ملامحه وسماته".

وأضاف القحطانى "لا شك أن حفل الافتتاح الذى نشهد فعالياته الآن هو تتويج لمجهودات صادقة بذلت من فرق عمل تم تشكيلها فى المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبتعاون مثمر مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والسكان، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث أخذت على عاتقها مهمة الإعداد للمؤتمر علمياً وتنظيمياً ولوجستياً لفترة تمتد إلى أكثر من عام مضى، ويطيب لى بهذه المناسبة أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فريق العمل وإلى أعضاء اللجنة العلمية لما بذلوه من جهود كبيرة نحمدها لهم ونشكرهم عليها".

وأكد القحطانى على أهمية الهدف من عقد المؤتمر قائلا، إن الأهداف التى يسعى إلى تحقيقها هذا المؤتمر والمحاور والموضوعات التى يناقشها خلال جلساته السبع والتى ستعقد على مدار ثلاثة أيام، والتى تعتمد على الحوار البناء والتفاعل بين الخبراء والمشاركين، إنما تمثل نقلة نوعية فى معالجة قضايا الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والربط بين علم الإدارة وتلك المنظومة، تأسيساً على أهمية الإدارة الرشيدة لها فى كافة جوانبها البحثية والتصنيعية والتسويقية والرقابية، وضرورة إعداد الكوادر البشرية التى تنهض بتنفيذ التشريعات والنظم والقواعد الحاكمة لتلك المنظومة.

وفى ختام كلمته توجه مدير عام المنظمة بالشكر للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية – لدعمه الكبير لإنجاح المؤتمر وحرصه على حضور فعالياته الدكتور هشام بن سعد الجضعى – الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية – لجهوده البناءة والمثمرة ولدعمه وتعاونه الصادق والفعّال فى الإعداد للمؤتمر، كما توجه بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية" ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون والهيئة القومية لسلامة الغذاء بجمهورية مصر العربية وكل الشركاء فى هذا المؤتمر من المنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات العلمية فى العالم العربى وللشركات الراعية والمشاركة فى المعرض المصاحب وجميع الخبراء لإسهاماتهم العلمية فى هذا المؤتمر ولكافة المشاركين من الدول العربية والأجنبية وللإعلاميين الذين حرصوا على تغطية فعاليات هذا المؤتمر.

من جانبه، قال الدكتور سليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول التعاون، يجمع هذا المؤتمر نخبة من متخذى القرار والمسئولين والمخططين الصحيين فى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة والتـى تستضيف المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية والذى يأتى تحت عنوان "المستقبل يبدأ الآن بالتعاون بين مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والمنظمة العربية للتنمية الإدارية وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة بجمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية".

وأضاف: يأتى انعقاد هذا المؤتمر انطلاقاً من النجاح الذى حققه المؤتمر العربى الأول والثانى مستشرفين الآفاق المستقبلية لهذه القطاعات الحيوية فى كافة المستويات والمجالات ومتطلعين إلى مزيد من التعاضد وتوحيد الجهود وتنسيق الأدوار لتحقيق التكامل بين كافة القطاعات المعنية حكومية كانت أم من القطاع الخاص.

وتابع: كما يأتى انعقاد هذا المؤتمر إيماناً من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بقضايا الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، باعتبارهم من أهم الموضوعات التـى تطرح بصفة مستمرة على جدول أعمال وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل ركيـزه أساسية فى توجهات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون نحو دعم مثل هذه اللقاءات العلمية والمهنية التى ستنعكس نتائجها وتوصياتها إيجاباً على كثير من القطاعات التـى تدخل ضمن مهامه الأساسية التى تضمنها نظامه الأساسى ومنها برنامج الشراء الموحد للأدوية وبرنامج التسجيل المركزى للدواء والأجهزة الطبية، إضافة إلى لجنة التغذية والمغذيات الدقيقة، وكذلك الاستراتيجية الخليجية الموحدة للغذاء، والتى تمخض عنها مؤخراً استراتيجية لمكافحة السمنة، وإن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ومن خلال مشاركته فى هذه المناسبات يهدف إلى التعاون المثمر مع الجهات ذات العلاقة متطلعين إلى أن يحقق المؤتمر أهدافه.



المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء



المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء



المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء