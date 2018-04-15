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نادى الشرقية: سنطلق اسم الشهيد الشبراوى على أحد المنشآت بالنادى

الأحد، 15 أبريل 2018 01:58 ص
نادى الشرقية: سنطلق اسم الشهيد الشبراوى على أحد المنشآت بالنادى أسرة الشهيد الرائد أحمد الشبراوى


الشرقية - إيمان مهنى
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قال الدكتور مجدى عزت رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى، إنه تمت تسمية قاعة المؤتمرات التى افتتحت أمس بالنادى باسم الشهيد أحمد المنسى، بناء على رغبة المحافظ اللواء خالد سعيد، كرمز لشهداء المحافظة.

 

مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنه يكن كل التقدير والاحترام لأسرة الشهيد الرائد أحمد الشبراوى، وسيتم إطلاق اسمه على أحد أكبر قاعات أو حدائق النادى الكبرى، فور الانتهاء من تطويرها، فضلا عن تسمية الأعمال الأخرى باسم شهداء آخرين تكريما لهم، قائلا: إننا نحترم جميع شهدائنا الأبطال ونقدر أسرهم.

 

من جانبه أضاف شادى مسعد عضو مجلس الإدارة، أن المجلس اتفق، على عضوية مدى الحياة مجانية لأسرة الشبراوى، وأنه عقب الانتهاء من أعمال بتطوير حمامات السباحة والمبنى الاجتماعى وسيتم إنشاء حديقة خلفية، من المتفق عليه إطلاق اسم الشهيد الشبراوى على أحد هذه الأعمال تخليدا لذكراه.

 


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