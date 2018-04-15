نائب فى البرلمان الروسى: أطفال بشار الأسد قضوا عطلتهم فى معسكر بالقرم







رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب فى البرلمان الروسى، قوله، اليوم الأحد، إن أبناء الرئيس السورى بشار الأسد، زاروا معسكرا للعطلات فى شبه جزيرة القرم العام الماضى، فيما التقى الأسد مع مجموعة من النواب الروس فى دمشق، اليوم، فى أعقاب الضربات الجوية التى وجهها الغرب لأهداف سورية بعد مزاعم عن هجوم بالغاز السام.

وقال ديمترى سابلين عضو مجلس النواب الروسى، للوكالة، إن الأسد أبلغهم بأن أطفاله زاروا العام الماضى معسكر آرتك للعطلات فى شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا عام 2014 مما دفع الولايات المتحدة ودولا أوروبية لفرض عقوبات على موسكو.

ونقل سابلين، عن الأسد، قوله، "أطفالى كانوا فى آرتك العام الماضى، وبعد الجولة بدءوا فى فهم روسيا بشكل أفضل"، وللأسد ابنان وابنة واحدة وهم من مواليد الفترة بين عامى 2004 و2011، ووفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام روسية، قال سفير سوريا لدى موسكو، العام الماضى، إن أبناء الأسد بدءوا فى تعلم اللغة الروسية.