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من رحم المقاومة تأتى البطولات.. فلسطينية تعلم أطفال الضفة الغربية "الكاراتية"

الأحد، 15 أبريل 2018 02:29 م
من رحم المقاومة تأتى البطولات.. فلسطينية تعلم أطفال الضفة الغربية "الكاراتية" سماح شاهين مدربة لعبة الكاراتية فى الضفة الغربية


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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"فى البداية لم يتقبل المجتمع الفلسطينى فكرة التدريب على لعبة الكارتية، ولكن يوما بعد يوم كبر العدد، واليوم لدى عدد كبير من الفتيات يتدربن على اللعبة، ويطمحن الاستمرار والحصول على مراكز متقدمة والمشاركة فى بطولات دولية" بتلك الكلمات بدأت مدربة الكارتية الفلسطينية سماح شاهين حديثها لوسائل الإعلام الفلسطينية فى تعليم الفتيات لعبة الكاراتية.

وتدرب سماح نحو 40 فتاة من أعمار متفاوتة، فن الدفاع عن النفس كما تستخدم طالبتها مصطلحات متخصصة، تدلل كل منها على حركة ما، وتقول شاهين إنها بدأت تعلم فنون الكاراتيه عندما كانت تبلغ 15 عاما.

 وتعمل شاهين مدرسة لمادة الفنون الجميلة فى وزارة التربية والتعليم، وفى الوقت ذاته، تعمل مدربة كاراتيه منذ 5 سنوات، كما شاركت فى العديد من البطولات الفلسطينية والعربية، وحصلت على عدد من الميداليات، كان آخرها العام الماضى، حيث حصلت على الميدالية الفضية فى بطولة الجامعات الفلسطينية التى نُظمت فى جامعة النجاح الوطنية فى نابلس، شمإلى الضفة الغربية المحتلة، وتطمح لتكوين ناد للكاراتيه فى مدينتها، وتشكيل فريق للفتيات يمثّل فلسطين فى البطولات العربية والدولية.

 


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