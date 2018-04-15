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مندوبة الولايات المتحدة: واشنطن لن تدخل فى حوار مباشر مع النظام السورى

الأحد، 15 أبريل 2018 11:16 م
مندوبة الولايات المتحدة: واشنطن لن تدخل فى حوار مباشر مع النظام السورى نيكى هالى مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة


واشنطن أ ش أ
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قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هالى، اليوم الأحد، " بأن بلادها لن تقبل على الإطلاق الدخول فى حوار مباشر مع النظام السوري" .

وأضافت هالي، فى مقابلة مع شبكة "سى بى إس" الأمريكية ، إن هدف التحالف الذى تقوده واشنطن من الهجوم الأخير على سوريا ليس البدء فى حرب أو قتل البشر،موضحة أن الضربات التى شنتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا استهدفت أماكن تخزين وإنتاج الأسلحة الكيماوية .

وعند سؤالها عن العواقب التى ستواجه الدول التى تدعم الرئيس السورى بشار الأسد، قالت هالى إنه يتم حالياً التدبير لفرض المزيد من العقوبات على الحكومة الروسية .

وأضافت أن تلك العقوبات الجديدة على روسيا ستستهدف أى شركة كانت تتعامل مع المعدات المرتبطة بنظام الأسد واستخدام الأسلحة الكيماوية، كما صرحت هالى بأن بلادها ستظل مشتركة دبلوماسياً فى القضية السورية .


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